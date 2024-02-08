МИД Британии предостерег болельщиков от немецкого пива на Евро-2024

Германия примет до 800 тысяч британских футбольных болельщиков на Евро-2024. Как пишет London Evening Standard, МИД Великобритании предупредил болельщиков о крепости немецкого пива и риске пропустить матчи из-за алкогольного опьянения.

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Предупреждения включили в британский путеводитель по Германии на Евро-2024.

«Местное пиво может быть крепче, чем в Великобритании, поэтому пейте ответственно, знайте свои пределы и уважайте местные законы. Вас могут не пустить на стадион, если выпьете слишком много», — подчеркнули в МИД страны.

Как отмечает Standard, средняя крепость обычного пива и лагера, продаваемого в Великобритании, составляет 4,4 процента. Крепость пива в Германии обычно составляет от 4,7 до 5,4 процента для большинства традиционных сортов пива. В некоторых сортах содержание алкоголя достигает 16 процентов и более.

The Sun пишет, что британцы раскритиковали «бессмысленные советы» министерства. Депутат от Консервативной партии Кевин Фостер заявил, что в МИД должны заниматься решением глобальных проблем, а «мимолетные комментарии по поводу немецкого пива должны быть наименьшей из их забот».

«Болельщики, которые поедут в Германию, должны уважать хозяев и их законы, чего и мы ожидаем от тех, кто приезжает в Великобританию, но им не нужны для этого советы государства-няньки», — подчеркнул депутат.

Бенджамин Элкс из Альянса налогоплательщиков заявил, что британцам «не нужны лекции от занудных госслужащих».

«Министры должны показать красную карточку этим дипломатам-нянькам», — подчеркнул он.