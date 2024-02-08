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Президент УЕФА Чеферин покинет свой пост в 2027 году

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2027 году, передает Sport24.

Президент УЕФА заявил, что покинет свой пост
©  Газета.Ru

«Я не буду баллотироваться в 2027 году. Я был вдали от своей семьи на протяжении трех сроков. Моя семья и узнала об этом первой», — сказал Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на «ВТБ Арена». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

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