Черчесов отреагировал на решение Фёдора Кудряшова завершить карьеру

«Федя явно с раздумьями пришёл к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень. Но время бежит, футбол меняется. Видимо, Федя понял, что больше не может.



У меня к нему только слова благодарности за то время, что мы были вместе. Желаю ему успехов в будущем», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.