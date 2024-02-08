Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в январе

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена кандидатов на приз лучшему тренеру января. На награду претендуют следующие специалисты: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), и Роб Эдвардс («Лутон»).

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Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года тренером месяца в АПЛ был признан наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери, а лучшим футболистом — нападающий «Борнмута» Доминик Соланке.