Нурмагомедов отреагировал на неожиданную пару финалистов Кубка Азии по футболу

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где кратко высказался о предстоящем финале Кубка Азии — 2024. В решающем матче сыграют сборные Иордании и Катара.

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«Что за финал», — написал Нурмагомедов, добавив к сообщению смайл в виде аплодисментов.

В полуфинале соревнования национальная команда Катара победила сборную Ирана — 3:2. А футболисты из Иордании сенсационно переиграли национальную команду Южной Кореи — 2:0.