В футболе будет введена синяя карточка

Синяя карточка в ближайшее время будет введена в профессиональном футболе. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, об изменении будет объявлено международным советом футбольных ассоциаций (Ifab) в рамках протоколов «sin-bin», согласно которым игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат преднамеренный фол или проявят несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие карточки в течение матча или комбинацию желтой и синей.

Соревнования высшего уровня будут исключены из первоначального тестирования в профессиональной игре, если протоколы потребуют дальнейшей доработки, но испытания в элитных командах могут начаться уже летом. Это может произойти в Кубке Англии и женском Кубке Англии, и FA рассмотрит возможность привлечения этих соревнований к тестированию в следующем сезоне.