«Динамо» разгромило «Оренбург» в товарищеском матче
Футболисты «Динамо» одержали победу над «Оренбургом» в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей забили Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Денис Боков и Бителло. У оренбуржцев отличился Николай Титков.
В следующем матче команда под руководством Марцела Лички 19 февраля сыграет с «Крыльями Советов».
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 32 очка, «Оренбург» (15) — 14 й. Сезон возобновится в марте.