«Динамо» разгромило «Оренбург» в товарищеском матче

Футболисты «Динамо» одержали победу над «Оренбургом» в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции.

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Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей забили Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Денис Боков и Бителло. У оренбуржцев отличился Николай Титков.

В следующем матче команда под руководством Марцела Лички 19 февраля сыграет с «Крыльями Советов».