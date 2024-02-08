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Иван Игнатьев спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба

Футболист «Железничара» Иван Игнатьев на традиционном ужине для новичков команды исполнил песню «Катюша».

Российский футболист спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба
© © Личный Архив Ивана Игнатьева РИА Новости / Григорий Сысоев

Фрагмент с выступлением форвард опубликовал в своих социальных сетях. «Сочи» в середине января расторг контракт с Игнатьевым по обоюдному согласию сторон.

После этого 25 летний россиянин заключил соглашение с сербским клубом «Железничар». Контракт нападающего с его новой командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл за «Сочи» 18 матчей в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее в РПЛ футболист выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».

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