Российский футболист спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба

Футболист «Железничара» Иван Игнатьев на традиционном ужине для новичков команды исполнил песню «Катюша».

© © Личный Архив Ивана Игнатьева РИА Новости / Григорий Сысоев

Фрагмент с выступлением форвард опубликовал в своих социальных сетях. «Сочи» в середине января расторг контракт с Игнатьевым по обоюдному согласию сторон.

После этого 25 летний россиянин заключил соглашение с сербским клубом «Железничар». Контракт нападающего с его новой командой рассчитан до 30 июня 2024 года.