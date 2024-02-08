Российский футболист спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба

Футболист «Железничара» Иван Игнатьев на традиционном ужине для новичков команды исполнил песню «Катюша».
Фрагмент с выступлением форвард опубликовал в своих социальных сетях. «Сочи» в середине января расторг контракт с Игнатьевым по обоюдному согласию сторон.
После этого 25 летний россиянин заключил соглашение с сербским клубом «Железничар». Контракт нападающего с его новой командой рассчитан до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл за «Сочи» 18 матчей в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее в РПЛ футболист выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».