В ФИФА высказались о внедрении синих карточек в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление о появившейся информации о скором внедрении синих карточек. Оно опубликовано в аккаунте организации в соцсети X.

© Ruben Sprich / Reuters

Разговоры о скорых изменениях в правилах в ФИФА назвали преждевременными. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на годовом собрании IFAB 2 марта», — говорится в заявлении.

Ранее возможное внедрение синих карточек оценил российский арбитр Алексей Николаев. Он выступил против нововведения.