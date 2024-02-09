Медведев хочет остаться в «Ростове», но разговора о продлении контракта еще не было

Вратарь «Ростова» Никита Медведев хочет связать свое будущее с «Ростовом», но продление контракта еще не обсуждали, сообщил «Матч ТВ» агент футболиста Андрей Талаев.

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В нынешнем сезоне Медведев провел семь матчей за «Ростов» во всех турнирах, один из которых он завершил без пропущенных мячей. Контракт 29 летнего вратаря с ростовским клубом истекает в июне 2024 года.

— Был ли разговор с руководством «Ростова» о контракте Медведева?

— Еще нет. Пока команда на сборах, но, думаю, все будет нормально.

— Никита не переживает по этому поводу?

— Самое главное — хорошо подготовиться к сезону. Этим и занята у него голова, и переживаний никаких нет.

— Осенью он начал играть в стартовом составе. Рассчитывает ли и в дальнейшем на роль первого номера, насколько тяжело будет вытеснить Сергея Песьякова?

— Никита — сильный вратарь, как и Сергей. Думаю, шансы у обоих одинаковые. Кто лучше проявит себя в играх на сборах, кто будет лучше готов, тот и начнет чемпионат в основе. Считаю, у «Ростова» хорошая вратарская бригада. Никита хочет играть больше, но здесь решение остается за Виталием Витальевичем (Кафановым).

— Свое будущее Медведев связывает с «Ростовом»?

— Да. Ему нравится город, тренер вратарей. Никита не раз говорил, что Кафанов для него является футбольным отцом. Так что при всех прочих равных для него на первом месте «Ростов», — сказал Талаев «Матч ТВ».