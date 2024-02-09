Роналду «подтерся» шарфом с символикой клуба-соперника

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за саудовский клуб «Аль-Наср», проявил неуважение к символике клуба-соперника «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Португалец провел первый матч после того, как восстановился после травмы. Встреча в Эль-Рияде закончилась поражением его команды со счетом 2:0, а сам нападающий получил желтую карточку.

После завершения матча 38-летнего португальца, который направлялся под трибуны, болельщики забросали шарфами с символикой «Аль-Хиляля». Игрок поднял один из них, засунул себе в шорты и швырнул обратно.

При этом на всем протяжении игры при каждом касании Роналду мяча болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя футболиста Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам, сказав: «Здесь я… не Месси!», пишет Championat.

Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в январе 2023 года. В рамках соглашения он получает €200 млн в год. При этом нападающий стал лидером по числу забитых голов в 2023 году. В общей сложности, он забросил в ворота противника 53 мяча.