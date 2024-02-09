Павел Соломатин: в интернате «Спартака» жили по 11 человек в одной комнате

«Может, не сошлись с тренером. Или я не понравился ему. Но потом я попал во Вторую лигу и, как видите, вернулся обратно в дубль. Только теперь в «Динамо».



Из спартаковской юности запомнилось, как мы, 11 человек, жили в одной комнате в интернате. Вот это я запомнил очень хорошо (смеётся). У нас был региональный «Спартак» — в том плане, что все ребята приезжие. В клубе затеяли такой эксперимент, и мы где-то год так жили. Потом нас с местным «Спартаком» объединили. С нашего 1993 года рождения в «Спартак» не пробился никто. Кто-то уехал в низшие лиги, а кто-то просто закончил», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.