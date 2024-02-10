Сборная Катара во второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу

Сборная Катара со счетом 3:1 обыграла команду Иордании в финальном матче Кубка Азии по футболу. Турнир прошел в Катаре.

В составе победителей три мяча с пенальти забил Акрам Афиф (22, 73 и 90+4-я минуты). У проигравших отличился Язан аль-Наймат (67).

Матч за третье место на Кубке Азии не проводился. В полуфиналах сборная Катара обыграла команду Ирана (3:2), иорданцы были сильнее южнокорейцев (2:0). Лучшим бомбардиром турнира стал Афиф, забивший 8 мячей.

Сборная Катара выиграла Кубок Азии во второй раз подряд. Сборная Иордании впервые вышла в финал соревнований. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем впервые стала команда Катара.

Кубок Азии проводится с 1956 года. Завершившийся турнир в Катаре стал 18-м. Рекордсменом по числу побед является сборная Японии, выигрывавшая титул 4 раза.