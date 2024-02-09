В «Динамо» Махачкала заявили об интересе к игроку «Ахмата»

«Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.