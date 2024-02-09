«Сочи» объявил о подписании Рудакова из «Ростова»

Напомним, у Рудакова есть опыт иностранных выступлений. Ранее он выступал за финские ХИК и «Хонку». Рудаков становился чемпионом и лучшим вратарём сезона с ХИКом. За два года выступлений вратаря в «Хонке» портал Transfermarkt повысил его рыночную стоимость с € 250 тыс. до € 450 тыс. Именно такая стоимость сохраняется у футболиста по сей день.