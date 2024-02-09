«Зенит» может подписать экс-игрока «Амкала», который ранее играл за «Ботев»

Ранее Прокоп объявил о своём уходе из «Амкала». Причиной такого события якобы стала фотография, которую парень накануне выложил в своих соцсетях. На снимке Прокоп был одет в экипировку 2DROTS — принципиального соперника «Амкала». Форма, вероятно, осталась у Михаила со времён выступлений за 2DROTS. Ситуация подавалась таким образом, будто Прокопьев ушёл из команды из-за разногласий с тренерским штабом.