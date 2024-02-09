Тухель заявил, что вратарь «Баварии» может сыграть с «Байером»

«Альфонсо Дэвис, к сожалению, недоступен, он не смог тренироваться. Мануэль Нойер приступит к тренировкам с вратарями сегодня. У него будет время до завтрашнего дня, а затем мы решим, кто будет играть — он или Свен Ульрайх», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).