«Сантос» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия в серии пенальти

Завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти победу одержал «Сантос» со счётом 2:1.