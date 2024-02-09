«Зенит» досрочно стал победителем Кубка Равноправия

Петербургский «Зенит» после ничейного результата в основном времени матча между «Сантосом» и «Аль Духаилем» досрочно стал победителем Кубка Равноправия. Основное время встречи завершилась со счетом 2:2. В составе бразильцев отличились Дерик (32 я минута) и Ивоней (16, с пенальти). На 8 й минуте полузащитник «Сантоса» Эд Карлос срезал мяч в свои ворота.

© ФК «Зенит»

У катарцев отличился Ибраима Диалло (48). Команды проведут серию пенальти, одна из них наберет не более двух очков. «Зенит» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу турнира. Петербургский клуб обходит по дополнительным показателям «Шанхай Шэньхуа» (6) и является недосягаемым для «Сантоса» и «Аль Духаиля».