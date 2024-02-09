"Спартак" забил пять мячей в ворота клуба "Шабаб Аль-Алхи"
Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:0 переиграли клуб "Шабаб Аль-Алхи" на турнире в ОАЭ.
Московский "Спартак"после сокрушительного поражения от "Ростова" в стартовом матче турнира в ОАЭ рассчитывал исправиться в матче против клуба из этой страны "Шабаб Аль-Алхи".
И уже в первом тайме красно-белые отправили в ворота соперника два мяча. В самом начале 45-минутки отличился Михаил Игнатов. Он же стал автором дубля на 28-й минуте.
После перерыва Кристофер Мартинс довел счет до крупного, но "Спартак" на этом не остановился. Антон Зиньковский сделал счет 4:0, а в самом конце победную точку проставил новичок "Спартака" Манфред Угальде.
14 февраля "Спартак", который набрал три очка и занимает второе место в турнире, сыграет с "Кайратом". Лидер - "Ростов", в активе которого шесть очков, встретится с клубом из Казахстана в воскресенье.