"Спартак" забил пять мячей в ворота клуба "Шабаб Аль-Алхи"

Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:0 переиграли клуб "Шабаб Аль-Алхи" на турнире в ОАЭ.

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Московский "Спартак"после сокрушительного поражения от "Ростова" в стартовом матче турнира в ОАЭ рассчитывал исправиться в матче против клуба из этой страны "Шабаб Аль-Алхи".

И уже в первом тайме красно-белые отправили в ворота соперника два мяча. В самом начале 45-минутки отличился Михаил Игнатов. Он же стал автором дубля на 28-й минуте.

После перерыва Кристофер Мартинс довел счет до крупного, но "Спартак" на этом не остановился. Антон Зиньковский сделал счет 4:0, а в самом конце победную точку проставил новичок "Спартака" Манфред Угальде.