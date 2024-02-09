«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

Петербургский «Зенит» уступил катарскому «Аль Райяну» в товарищеском матче на зимнем сборе в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу местной команды.

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В составе «сине бело голубых» мячи забили Александр Коваленко и Иван Сергеев. Команда Сергея Семака потерпела первое поражение на зимних сборах.