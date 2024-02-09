«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах, проиграв катарскому «Аль‑Райяну»
Петербургский «Зенит» уступил катарскому «Аль Райяну» в товарищеском матче на зимнем сборе в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу местной команды.
В составе «сине бело голубых» мячи забили Александр Коваленко и Иван Сергеев. Команда Сергея Семака потерпела первое поражение на зимних сборах.
13 февраля в рамках заключительного матча Кубка Равноправия «Зенит» сыграет с бразильским «Сантосом». Прямые трансляции матчей Кубка Равноправия смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.