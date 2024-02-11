«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции

Завершился матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» принимал «Лилль». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

© Пресс-служба "ПСЖ"

В составе победителей отличились Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Лилля» Алешандро.

В составе «Лилля» забил Юсуф Языджи.

Таким образом, «ПСЖ» одержал четвёртую победу за последние пять матчей в чемпионате Франции. «Лилль», в свою очередь, прервал беспроигрышную серию в чемпионате Франции из двух побед и одной ничьей. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 50 очков. «Лилль», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 35 очков.