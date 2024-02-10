Бывший немецкий футболист признался в любви к России

«Когда я был здесь, ко мне относились очень хорошо. У меня были отличные отношения со всеми работниками клуба, фанатами "Динамо". Я играл здесь пять лет, наслаждался футболом в России», — рассказал экс-легионер. Немец отметил, что благодаря этому сохранил связь с Россией и клубом.