«Легенды ЦСКА» обыграли «Легенд Локомотива» на старте Кубка легенд

«Легенды ЦСКА» одержали победу над «Легендами «Локомотива» в матче Кубка легенд в Москве.

Прямые трансляции матчей Кубка легенд смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.