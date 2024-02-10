«Легенды ЦСКА» обыграли «Легенд Локомотива» на старте Кубка легенд
«Легенды ЦСКА» одержали победу над «Легендами «Локомотива» в матче Кубка легенд в Москве.
Встреча группы A завершилась со счетом 9:5. В составе армейцев по два мяча забили Сергей Горелов, Евгений Алдонин и Юрий Жирков, по голу — Дмитрий Кузнецов, Александр Салугин и Ивица Олич. У железнодорожников дубль на счету Альберта Саркисяна, также точными ударами отметились Нарвик Сирхаев, Ведран Чорлука и Дмитрий Булыкин.
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