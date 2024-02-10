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«Легенды ЦСКА» обыграли «Легенд Локомотива» на старте Кубка легенд

«Легенды ЦСКА» одержали победу над «Легендами «Локомотива» в матче Кубка легенд в Москве.

«Легенды ЦСКА» обыграли «Легенд Локомотива» на старте Кубка легенд
© «Кубок Легенд»

Встреча группы A завершилась со счетом 9:5. В составе армейцев по два мяча забили Сергей Горелов, Евгений Алдонин и Юрий Жирков, по голу — Дмитрий Кузнецов, Александр Салугин и Ивица Олич. У железнодорожников дубль на счету Альберта Саркисяна, также точными ударами отметились Нарвик Сирхаев, Ведран Чорлука и Дмитрий Булыкин.

Прямые трансляции матчей Кубка легенд смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Альберт Саркисян
Нарвик Сирхаев
Александр Салугин
Сергей Горелов
Дмитрий Булыкин
Юрий Жирков
Дмитрий Кузнецов
Евгений Алдонин
Локомотив