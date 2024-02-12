Джикия рассказал о реакции «Спартака» на его скандальное интервью
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию в команде после своего скандального интервью, в котором он заявил, что потерял место в составе не по спортивным причинам.
«Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем. Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным», — приводит слова Джикии «СЭ».
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 5 миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний центральный защитник поучаствовал в девяти матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
По информации СМИ, «Спартак» не будет предлагать Джикии новый контракт до конца сезона. По данным источника, решение о продлении соглашения будет приниматься на основе мнения главного тренера команды и выступления защитника во второй половине сезона.
После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 30 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.