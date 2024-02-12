Джикия рассказал о реакции «Спартака» на его скандальное интервью

«Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем. Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным», — приводит слова Джикии «СЭ».