Газзаев: рано или поздно российский футбол вернется на международную арену

«С одной стороны, мы видим стремление УЕФА и Александера Чеферина, чтобы для начала российские молодёжные сборные участвовали в международных турнирах. Наверное, есть какие-то противостояние в этом вопросе. Идёт борьба, потому что есть те, кто не согласен с позицией УЕФА. Сначала говорят, что наша молодёжная сборная может участвовать, а потом заявляют другое.



Сложно сказать, с чем это связано. Но руководство и тот же Чеферин настроены на то, чтобы российский футбол вернулся к международным соревнованиям. Уверен, что рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.