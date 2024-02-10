Команда легенд «Спартака» победила ЦСКА и вышла в финал Кубка легенд
Команда «Легенды «Спартака» обыграла команду «Легенды ЦСКА» в матче ветеранского турнира «Кубок легенд», который проходит в Москве.
Встреча группы А завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно белых», в составе которых мячи забили Константин Головской, Андрей Ещенко и Денис Бояринцев. У армейцев отличился Денис Попов.
«Спартак», ранее победивший «Легенд «Локомотива» (13:8), занял первое место в группе и вышел в финал турнира. В матче за титул команда Олега Романцева и Рината Дасаева сыграет со сборной мира, которая стал, а первой в группе В.
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