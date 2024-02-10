"Байер" обыграл "Баварию" и продлил серию без поражений

Леверкузенский "Байер" со счетом 3:0 обыграл мюнхенскую "Баварию" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене.

Забитыми мячами отметились Йосип Станишич (18-й минута), Алекс Гримальдо (50) и Джереми Фримпонг (90+5). Станишич забил первый гол за "Байер", хорватский футболист перешел в команду из "Баварии" на правах аренды в августе прошлого года.

"Байер" одержал 17 побед в текущем розыгрыше чемпионата Германии и 4 раза сыграл вничью. Свое последнее поражение команда из Леверкузена потерпела в заключительном туре прошлого сезона в игре с "Бохумом" (0:3). "Байер" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В нынешнем сезоне подопечные испанца Хаби Алонсо не потерпели ни одного поражения в 31 матче во всех турнирах. "Байер" ни разу не становился чемпионом Германии.

"Бавария" прервала серию из трех побед в чемпионате. Мюнхенская команда с 50 очками располагается на второй строчке в таблице. "Бавария" становилась чемпионом Германии в 11 последних сезонах.