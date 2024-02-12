Гол Головина принес "Монако" победу над "Ниццей" в Лиге 1

"Монако" одержал волевую победу над "Ниццей" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и забил победный мяч своей команды на 77-й минуте.

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Примечательно, что через три минуты после гола тренерский штаб заменил футболиста. В составе "Монако" также отличился Денис Закария, который оформил дубль. За "Ниццу" забили Гаэтан Лаборде, который реализовал пенальти, и Эванн Гессан. С 54-й минуты "Ницца" играла в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Данте Бонфин. Головин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года.