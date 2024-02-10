Экс-игрок «Спартака»: между Джикией и Абаскалем произошло что-то личное

«Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за игровых качеств. Что-то личное между ними произошло. Думаю, Абаскалю или Джикии надо набраться смелости, подойти и поговорить», — сказал Павлюченко.

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России.