Жирков выступил за отъезд россиян в европейские клубы

"Ситуация с продлением контракта Чалова? Нормальная ситуация, когда человек переходит из одной команды в другую. Хотя я не знаю, уйдет он из ЦСКА или нет. Посоветовал бы ему уехать в Европу? Чалов тоже играл в европейском клубе. В целом я положительно отношусь, когда наши ребята уезжают пробовать свои силы в Европу. Почему не попробовать себя? Он хорошо играет, забивает", - сказал Жирков.