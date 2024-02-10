Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

Мадридский «Реал» на своем поле крупно обыграл «Жирону» в матче 24 го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе мадридцев дубль оформил Джуд Беллингем (35, 54), еще по мячу забили Винисиус (6) и Родриго (61).

Также у «Реала» пенальти в добавленное время ко второму тайму не реализовал Хоселу.

«Реал» набрал 61 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. В активе «Жироны» 56 очков, клуб идет на второй строчке.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 24

«Реал» (Мадрид) — «Жирона» (Жирона) — 4:0 (2:0)

Голы: Винисиус, 6. Беллингем, 35, 54. Силва, 61.