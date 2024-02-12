Деку назвал лучшего игрока, с которым он когда-либо играл

«Роналдиньо. Знаете, почему? Потому что он был весёлым, он играл, получая удовольствие, и развлекал нас. Это было великолепно!», — приводит слова Деку SOL .

Роналдиньо играл за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Вместе с «сине-гранатовыми» он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Летом 2008 года бразилец перебрался в «Милан», в составе которого в сезоне-2010/2011 стал чемпионом Италии. Кроме того, в 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира.