Деку назвал лучшего игрока, с которым он когда-либо играл

Деку назвал Роналдиньо лучшим игроком, с которым он когда-либо играл
Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал экс-полузащитника «сине-гранатовых», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо лучшим игроком, с которым он играл за одну команду.
«Роналдиньо. Знаете, почему? Потому что он был весёлым, он играл, получая удовольствие, и развлекал нас. Это было великолепно!», — приводит слова Деку SOL.
Роналдиньо играл за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Вместе с «сине-гранатовыми» он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Летом 2008 года бразилец перебрался в «Милан», в составе которого в сезоне-2010/2011 стал чемпионом Италии. Кроме того, в 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира.
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