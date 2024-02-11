Немецкий футболист рассказал об алкоголе после матчей в России

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал об алкоголе после матчей в России. Его слова приводит Sport24.

Немец заявил, что игроки «Динамо» могли немного выпить, однако проблем с алкоголем ни у кого из них не было.

«Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил», — отметил он.

10 декабря Кураньи признался в любви к России. Он подчеркнул, что играл в стране пять лет и наслаждался футболом здесь.