Легенды «Спартака» обыграли сборную мира

За Кубок Легенд боролись ещё пять российских команд.

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В Москве завершился очередной розыгрыш Кубка Легенд. 10 и 11 февраля шесть команд выясняли отношения в матчах турнира. В этом году Кубок Легенд прошёл в новом для себя формате.

Каким был формат турнира

Впервые в истории Кубок Легенд прошёл в клубном формате. За трофей боролись легенды пяти российских команд (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив»), а также сборная мира. В предыдущие годы на турнир приезжали легенды разных стран. 14 раз на Кубке Легенд побеждала сборная России, а в 2020-м трофей достался сборной звёзд. В прошлом году в финале российская команда обыграла в финале сборную СНГ — 6:4.

По итогам жеребьёвки шесть команд разбили на две группы. В первой оказались легенды ЦСКА, «Спартак» и «Локомотива», во вторую попали легенды «Зенита» и «Динамо», а также сборная мира. 10 февраля прошли матчи групповой стадии, а на следующий день команды определяли, кто займёт какое место. Победители групп бились за трофей, вторые команды разыграли третье место, а худшие команды групп сражались за пятое место.

Продолжительность каждого матча — 40 минут (два тайма по 20 минут). Перерыв между таймами составил пять минут. Каждая команда выпускала на газон вратаря и пятерых полевых футболистов, которых с разной периодичностью меняли одноклубники со скамейки. Игроки могли пользоваться помощью рекламных бортиков.

Кто из футболистов приехал на Кубок Легенд

«Локомотив» пригласил бывшего защитника команды и серебряного призёра ЧМ-2018 Ведрана Чорлуку. Помимо него, в состав попали Андрей Лаврик, Альберт Саркисян, Дмитрий Булыкин, Нарвик Сирхаев и другие.

Итоги турнира

Победу в группе А одержали футболисты «Спартака», а первую строчку в другой группе заняла сборная мира.

ЦСКА — «Локомотив» — 9:5.

«Локомотив» — «Спартак» — 8:13.

ЦСКА — «Спартак» — 1:3.

«Динамо» — сборная мира — 7:9.

Сборная мира — «Зенит» — 9:7.

«Динамо» — «Зенит» — 17:8.

Самым «низовым» на групповой стадии оказался матч ЦСКА и «Спартака». После игры некоторые спартаковцы с небольшим сожалением говорили, что предпочли бы встретиться с армейцами в финале.

А у сборной мира очень выделялся Карагунис, который не только активничал у чужих ворот, но и не уклонялся от борьбы. В матче с легендами «Зенита» грек упал после жёсткого контакта с Радченко, а потом отказался принимать извинения от россиянина, который протянул сопернику руку.

Матч за пятое место. «Локомотив» — «Зенит» — 12:8.

Матч за третье место. «Динамо» — ЦСКА — 12:7.

Финал. «Спартак» — сборная мира — 7:5.

Заключительный матч на турнире получился достаточно напряжённым. Легенды «Спартака» добились победы, но сделали это с большим трудом. Главным хайлайтом стал гол Филимонова. Голкипер «Спартака» совершил впечатляющий прорыв к чужим воротам, получил передачу от Павлюченко и переиграл Никополидиса. Правда, этот гол получился скандальным. Судя по всему, перед забегом Филимонов сыграл рукой за пределами штрафной площади. Этот эпизод очень возмутил игроков сборной мира. Кабзе и Карагунис накинулись на арбитра Алексея Николаева, а турок и вовсе получил жёлтую карточку.

Второй эпизод, который запомнился, также прошёл с участием Филимонова. Кузманович сцепился с вратарём «Спартака» — оба поговорили на повышенных тонах и даже потолкались у рекламного бортика. Обошлось без санкций, а после игры оба обсуждали перепалку с улыбкой на лице. Самым доброжелательным в составе сборной мира оказался Майкон. Бразилец после каждого контакта поднимал соперников, отбивал «пятёрку». А потом тепло обнимал всех представителей «Спартака», включая Романцева.