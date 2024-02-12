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Кубок Легенд — 2024, кто играл за ЦСКА, Спартак, Зенит, Динамо, Локомотив, сборную мира, итоги турнира, формат, фото

За Кубок Легенд боролись ещё пять российских команд.

Легенды «Спартака» обыграли сборную мира
© Чемпионат.com

В Москве завершился очередной розыгрыш Кубка Легенд. 10 и 11 февраля шесть команд выясняли отношения в матчах турнира. В этом году Кубок Легенд прошёл в новом для себя формате.

Каким был формат турнира

Впервые в истории Кубок Легенд прошёл в клубном формате. За трофей боролись легенды пяти российских команд (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив»), а также сборная мира. В предыдущие годы на турнир приезжали легенды разных стран. 14 раз на Кубке Легенд побеждала сборная России, а в 2020-м трофей достался сборной звёзд. В прошлом году в финале российская команда обыграла в финале сборную СНГ — 6:4.

По итогам жеребьёвки шесть команд разбили на две группы. В первой оказались легенды ЦСКА, «Спартак» и «Локомотива», во вторую попали легенды «Зенита» и «Динамо», а также сборная мира. 10 февраля прошли матчи групповой стадии, а на следующий день команды определяли, кто займёт какое место. Победители групп бились за трофей, вторые команды разыграли третье место, а худшие команды групп сражались за пятое место.

Продолжительность каждого матча — 40 минут (два тайма по 20 минут). Перерыв между таймами составил пять минут. Каждая команда выпускала на газон вратаря и пятерых полевых футболистов, которых с разной периодичностью меняли одноклубники со скамейки. Игроки могли пользоваться помощью рекламных бортиков.

Кто из футболистов приехал на Кубок Легенд

В составе сборной мира оказались Антониос Никополидис (вратарь, чемпион Европы — 2004), Майкон (победитель ЛЧ в составе «Интера»), бывшие футболисты «Арсенала» Вильям Галлас и Эммануэль Эбуэ, экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра, победитель Евро-2004 Георгиос Карагунис, экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб (победитель ЛЧ), экс-нападающий «Рубина» Хасан Кабзе, бывший футболист «Интера» Здравко Кузманович. А вот Нуну Гомеш и Рикарду Куарежма от поездки отказались.

Легендами «Спартака» руководил Олег Романцев, которому помогал бывший вратарь красно-белых Ринат Дасаев. На турнир приехали Александр Филимонов, Андрей Ещенко, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Денис Бояринцев, Александр Самедов и Роман Павлюченко. Из легионеров в Россию прилетел аргентинец Николас Пареха.

В составе легенд ЦСКА играли Дмитрий Кузнецов, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Юрий Жирков, Денис Попов, Александр Салугин, Алан Кусов. Из легионеров в столице России оказались хорват Ивица Олич и латвиец Юрис Лайзанс.

Главным тренером легенд «Динамо» был Александр Бородюк. В составе команды оказались Владимир Гранат, Эрик Яхимович, Андрей Каряка, Александр Сапета, Максим Ромащенко, Евгений Луценко, Эрик Корчагин. А ещё в Москву приехал Кевин Кураньи.

За легенд «Зенита» сыграли Александр Горшков, Дмитрий Радченко, Павел Погребняк, Константин Лобов, Константин Коноплёв, Андрей Плетнёв. Состав сине-бело-голубых мог быть гораздо представительнее, но Радченко отметил, что не все легенды смогли приехать в Москву из-за накопившихся дел.

«Локомотив» пригласил бывшего защитника команды и серебряного призёра ЧМ-2018 Ведрана Чорлуку. Помимо него, в состав попали Андрей Лаврик, Альберт Саркисян, Дмитрий Булыкин, Нарвик Сирхаев и другие.

Итоги турнира

Победу в группе А одержали футболисты «Спартака», а первую строчку в другой группе заняла сборная мира.

  • ЦСКА — «Локомотив» — 9:5.
  • «Локомотив» — «Спартак» — 8:13.
  • ЦСКА — «Спартак» — 1:3.
  • «Динамо» — сборная мира — 7:9.
  • Сборная мира — «Зенит» — 9:7.
  • «Динамо» — «Зенит» — 17:8.

Самым «низовым» на групповой стадии оказался матч ЦСКА и «Спартака». После игры некоторые спартаковцы с небольшим сожалением говорили, что предпочли бы встретиться с армейцами в финале.

А у сборной мира очень выделялся Карагунис, который не только активничал у чужих ворот, но и не уклонялся от борьбы. В матче с легендами «Зенита» грек упал после жёсткого контакта с Радченко, а потом отказался принимать извинения от россиянина, который протянул сопернику руку.

  • Матч за пятое место. «Локомотив» — «Зенит» — 12:8.
  • Матч за третье место. «Динамо» — ЦСКА — 12:7.
  • Финал. «Спартак» — сборная мира — 7:5.

Заключительный матч на турнире получился достаточно напряжённым. Легенды «Спартака» добились победы, но сделали это с большим трудом. Главным хайлайтом стал гол Филимонова. Голкипер «Спартака» совершил впечатляющий прорыв к чужим воротам, получил передачу от Павлюченко и переиграл Никополидиса. Правда, этот гол получился скандальным. Судя по всему, перед забегом Филимонов сыграл рукой за пределами штрафной площади. Этот эпизод очень возмутил игроков сборной мира. Кабзе и Карагунис накинулись на арбитра Алексея Николаева, а турок и вовсе получил жёлтую карточку.

Второй эпизод, который запомнился, также прошёл с участием Филимонова. Кузманович сцепился с вратарём «Спартака» — оба поговорили на повышенных тонах и даже потолкались у рекламного бортика. Обошлось без санкций, а после игры оба обсуждали перепалку с улыбкой на лице. Самым доброжелательным в составе сборной мира оказался Майкон. Бразилец после каждого контакта поднимал соперников, отбивал «пятёрку». А потом тепло обнимал всех представителей «Спартака», включая Романцева.

«Спартак» победил в финале, но интрига жила до последних секунд. При счёте 6:5 в пользу красно-белых Кабзе вонзил мяч в штангу, а за полминуты до конца Константин Головской установил окончательный результат. Кубок Легенд снова достался российской команде.

Футбол
Константин Коноплев
Георгиос Карагунис
Андрей Плетнев
Антониос Никополидис
Хасан Кабзе
Альберт Саркисян
Нарвик Сирхаев
Алан Кусов
Эммануэль Эбуэ
Андрей Лаврик
Константин Головской
Ринат Дасаев
Александр Бородюк
Юрис Лайзанс
Дмитрий Радченко
Здравко Кузманович
Эрик Яхимович
Вильям Галлас
Андрей Каряка
Кевин Кураньи
Николас Пареха
Александр Салугин
Егор Титов
Денис Бояринцев
Александр Сапета
Денис Попов
Александр Глеб
Роман Павлюченко
Константин Лобов
Олег Корнаухов
Алексей Николаев
Евгений Луценко
Максим Ромащенко
Эрик Корчагин
Александр Филимонов
Павел Погребняк
Дмитрий Булыкин
Юрий Жирков
Дмитрий Хлестов
Александр Горшков
Александр Самедов
Андрей Ещенко
Дмитрий Кузнецов
Олег Романцев
Дмитрий Аленичев
Владимир Гранат
Евгений Алдонин
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