Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе вратаря в «Спартак»

«Илья нормально тренируется с «Уралом». Задайте вопрос тем, кто говорит. Я хоть раз говорил, что в это трансферное окно Илья куда-то уйдёт? Ко всем вопросам по трансферу вернёмся летом», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.