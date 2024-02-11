Экс-вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в клубе

«Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез», — рассказал голкипер.