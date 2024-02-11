Бывший футболист "Спартака" Головской рассказал, что отказался от гражданства Казахстана

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион России в составе московского футбольного клуба "Спартак" Константин Головской отказался от гражданства Казахстана после завершения выступления за местные команды. Об этом Головской рассказал ТАСС.

"У меня казахстанское гражданство было сделано, чтобы освободить место для легионеров, потому что пять легионеров могли выступать в команде, - сказал Головской. - Сейчас у меня нет казахстанского гражданства, я отказался от него. Давно отказался, когда закончил играть в Казахстане. Здесь приехал в посольство Казахстана, отдал паспорт, расписался в документах. В Казахстане не отреагировали".

На вопрос, стоит ли осуждать российских футболистов, которые меняют гражданство для выступления за другие сборные, Головской ответил: "Я считаю, что у каждого свой личный мотив делать гражданство, например, чтобы легче уехать в Европу. Выступать за другую сборную? Это уже решение ребят, у каждого свое видение".