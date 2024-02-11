$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Экс-футболист «Спартака» Головской рассказал об отказе от казахстанского гражданства

Футболист Константин Головской отказался от гражданства Казахстана, когда закончил играть за местные клубы. Пояснения футболиста по этому поводу приводит ТАСС.

Экс-футболист «Спартака» рассказал об отказе от казахстанского гражданства
© ТАСС

Головской рассказал, что по правилам казахстанской лиги выступать за один клуб могли только пять иностранцев. Поэтому, выступая за казахские команды, он сделал казахстанское гражданство, чтобы освободить место для игроков-легионеров.

«Сейчас у меня нет казахстанского гражданства, я отказался от него. Давно отказался, когда закончил играть в Казахстане»,— сказал Головской.

По его словам, он приехал в посольство Казахстана, отдал паспорт и расписался в документах. В Казахстане на этот шаг никак не отреагировали.

Головской также ответил на вопрос: осуждает ли он российских футболистов, сменивших гражданство ради выступления за иностранные команды. Он считает, что «у каждого свой личный мотив делать гражданство». Некоторым это надо, чтобы «легче уехать в Европу».

Что касается выступлений за другую сборную, то «это уже решение ребят».

«У каждого свое видение», — добавил футболист.

Головскому 48 лет, он трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» (играл за команду в 1993-1998 годы). Также спортсмен выступал за московское «Динамо» и «Терек», болгарский «Левски», казахстанские команды «Женис», «Актобе», «Кайрат», «Тобол» и «Тараз».

Футбол
Константин Головской
Динамо
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости