Экс-футболист «Спартака» рассказал об отказе от казахстанского гражданства

Футболист Константин Головской отказался от гражданства Казахстана, когда закончил играть за местные клубы. Пояснения футболиста по этому поводу приводит ТАСС.

Головской рассказал, что по правилам казахстанской лиги выступать за один клуб могли только пять иностранцев. Поэтому, выступая за казахские команды, он сделал казахстанское гражданство, чтобы освободить место для игроков-легионеров.

«Сейчас у меня нет казахстанского гражданства, я отказался от него. Давно отказался, когда закончил играть в Казахстане»,— сказал Головской.

По его словам, он приехал в посольство Казахстана, отдал паспорт и расписался в документах. В Казахстане на этот шаг никак не отреагировали.

Головской также ответил на вопрос: осуждает ли он российских футболистов, сменивших гражданство ради выступления за иностранные команды. Он считает, что «у каждого свой личный мотив делать гражданство». Некоторым это надо, чтобы «легче уехать в Европу».

Что касается выступлений за другую сборную, то «это уже решение ребят».

«У каждого свое видение», — добавил футболист.