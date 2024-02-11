В «Зените» подтвердили переход Сутормина в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

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«Новости об аренде Сутормина в «Сочи» правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Накануне стало известно о переходе Сутормина в «Сочи». По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано до конца сезона и не подразумевает опцию выкупа. Полузащитник прибудет в расположение сочинцев 13 февраля.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в 1,3 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему футболисту со стороны «Ростова», «Рубина» и ЦСКА.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе петербургской команды 12 матчей (429 минут) во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.