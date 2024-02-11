«Спартак» обыграл сборную мира и стал обладателем Кубка легенд

Московский «Спартак» одержал победу над сборной мира в финале Кубка легенд по футболу. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 7:5 в пользу красно белых.

© Телеграм-канал «Кубок Легенд | Legends Cup️»

Один из мячей забил голкипер «Спартака» Александр Филимонов, которому ассистировал Роман Павлюченко.

В 2024 году Кубок легенд имени Константина Еременко прошел в новом для себя клубном формате: Кубок легенд разыграли сборная мира и команды легенд московских клубов – «Локомотива», «Спартака», ЦСКА, «Динамо», а также «Зенита» с участием защищавших их цвета легионеров из других стран.

На групповом этапе «Спартак» победил «Локомотив» (13:8) и ЦСКА» (3:1), а сборная мира одержала победу над петербургским «Зенитом» (9:7) и московским «Динамо» (9:7).

Обладателями бронзовых медалей турнира стали динамовцы, которые победили армейцев со счетом 12:7.