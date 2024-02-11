Футболист Джорджевич объяснил причину ухода из «Сочи»
Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что покинул российский клуб, так как главный тренер Роберт Морено не видел его в основном составе.
В конце января «Сочи» объявил, что трудовое соглашение с 29 летним черногорцем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
— Если бы я хотел, мог бы остаться. Но пришлось бы тренироваться непонятно где. У меня было желание не терять время. Если тренер не видел меня в составе, мне хотелось уйти играть. Это было единственным вариантом — не сидеть, а уйти искать команду, которой я нужен, — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».
Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.