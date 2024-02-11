Бонуччи подрался с тренером «Аланьяспора»

Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи подрался с тренером вратарей «Аланьяспора» Метихом Акташем в перерыве матча 25-го тура турецкой Суперлиги (0:1, сейчас перерыв) в подтрибунном помещении, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 11 января Бонуччи подписал контракт с турецкой командой. До того, как стать игроком «Фенербахче», Бонуччи выступал за берлинский «Унион». 36-летний футболист расторг контракт с немецкой командой в нынешнем январе.