30-летнего футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг» убила молния во время товарищеского матча. Об этом сообщает портал Kompas.

Инцидент произошел на стадионе «Силиванги» в Бандунге в субботу, 10 февраля. Как рассказал один из игроков, во время перерыва ясное небо внезапно затянуло облаками. Спустя некоторое время после выхода на поле он услышал несколько раскатов грома, а после увидел, как молния ударила в спортсмена.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице, не приходя в сознание. От удара молнии у него обгорели ноги и местами обуглилась кожа.

Издание отмечает, что это уже не первая случай, когда в стадион «Силиванги» ударяет молния. Полиция проводит проверку.