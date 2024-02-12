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Немецкий футболист назвал лучший город России

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи назвал лучший город России. Его слова приводит Sport24.

Немецкий футболист назвал лучший город России
© globallookpress.com

Экс-спортсмен заявил, что таким городом является Москва. «Только этот город, и ни один другой. Я очень люблю Москву!» — посчитал он. 41-летний немец добавил, что переехал бы в столицу России, однако его дети растут и учатся в Германии.

10 декабря Кураньи признался в любви к России. Он подчеркнул, что играл в стране пять лет и наслаждался здесь футболом.

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Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Футбол
Кевин Кураньи
Александр Кокорин
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