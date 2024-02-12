Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу не смогла пройти отбор на Олимпийские игры в Париже. Российская газета

Бразилия проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира в Южной Америке. Встреча прошла в Каракасе (Венесуэла) и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный забитый мяч на счету Лусиано Гонду. Lenta.ru

Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано. Sports.ru