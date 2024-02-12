Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу не смогла пройти отбор на Олимпийские игры в Париже. Российская газета
Бразилия проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира в Южной Америке. Встреча прошла в Каракасе (Венесуэла) и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный забитый мяч на счету Лусиано Гонду. Lenta.ru
Таким образом, на Олимпиаде в Париже сыграют победитель группы Парагвай и финишировавшие вторыми аргентинцы, которых тренирует Хавьер Маскерано. Sports.ru
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В мужском футбольном турнире примут участие 16 команд по 18 игроков. Чемпионат.com