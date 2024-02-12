Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

«Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому [Андрею] Аршавину или [Александру] Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Отмечалось, что организация продолжит контактировать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.