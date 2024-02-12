Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Михаил Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере Наира Тикнизяна в «Зенит».

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Напомним, защитник «Локомотива» мог перейти в «Зенит» в январе, но переговоры прекратились, поскольку сторонам не удалось договориться о зарплате.

– На днях закончилась трансферная сага Тикнизяна и «Зенита». При этом есть уверенный интерес из Европы. Готовы будете его отпустить?

– Наир – наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Я его знаю с детства. Он играл на молодежном чемпионате Европы, конкурируя, кстати, с Круговым. Тикнизян развивается и дает результат.

Понятно, что у него есть свои особенности, импульсивный характер. При этом такой игрок должен быть в костяке команды. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы.

– Есть вариант, при котором Тикнизяна продадут против его воли?