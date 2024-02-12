Тренер «Локо» высказался о ситуации с контрактами Миранчука и Жемалетдинова

«Вижу ли Миранчука и Жемалетдинова в составе? Да, конечно. Мы знаем их потенциал. Оба этих футболиста способны делать разницу на поле, дать толчок команде, как тот же Дима Баринов — воспитанник клуба, который недавно продлил свой контракт, доказывая и демонстрируя всем, кто такие ключевые игроки, на которых клуб должен опираться в дальнейшем.



Мы отзываемся о них исключительно в комплиментарной форме. Понятно, что контракты и переговорный процесс — это несколько другая составляющая, это не наша прерогатива. Но, насколько я знаю, руководство клуба встречалось в Москве с представителями игроков, а здесь спортивный директор Дмитрий Ульянов разговаривал с самими ребятами. У всех есть чёткое понимание ситуации, все спокойно работают, тренируются и играют. Переговорный процесс никак не сказывается на их уровне подготовки», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».