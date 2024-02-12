«Глупый мальчишка»: как один из лучших футболистов мира столкнулся с травлей

В 2023 году на Netflix вышел сериал об одном из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории футбола, английском полузащитнике Дэвиде Бекхэме. В сериале осветили травлю, с которой Бекхэм столкнулся из-за провала на Чемпионате мира 1998 года, рассказал Life.

На ЧМ-1998 английская сборная вышла в 1/8 финала и сыграла с Аргентиной. Накануне матча жена Бекхэма, солистка Spice Girls Виктория Бекхэм, сообщила мужу о беременности. Life отмечает, что это серьезно повлияло на эмоциональное состояние футболиста.

В ходе игры гол Майкла Оуэна вывел англичан вперед, но аргентинцы быстро сравняли счет, а затем произошел поворотный момент матча. На 47-й минуте Бекхэм получил красную карточку после фола Диего Симеоне. Бекхэм разозлился, пнул аргентинца, за что был удален с поля.

Матч завершился серией пенальти, победу в которой одержали аргентинцы, а футбольные фанаты стали винить в проигрыше сборной именно Бекхэма.

Наутро после матча большинство британских СМИ также раскритиковало игрока. В таблоиде Mirror вышла статья под заголовком «Десять бравых львов и один глупый мальчишка». Журналисты поджидали Бекхэма повсюду и осаждали дом его родителей.

Во время следующих игр фанаты освистывали Бекхэма и распевали оскорбительные кричалки о Виктории. Некоторые плевали в Бекхэма на улице и отправляли на адрес клуба «Манчестер Юнайтед» угрозы.

Бекхэм стал редко выходить из дома и попросил жену на время остаться в США.

«Это изменило мою жизнь. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким. Куда бы я ни пошел, я каждый божий день сталкивался с оскорблениями. <…> Я не ел. Я не спал. Это так сильно по мне ударило, что я как будто перестал понимать самого себя», — так описывал этот период своей жизни Бекхэм.

После рождения первенца Бруклина футболист ночевал у двери больничной палаты, опасаясь за сына.

«Его ненавидели. Это абсолютная ненависть, публичное издевательство на разных уровнях. Дэвид был в депрессии, в абсолютной клинической депрессии. И я все еще хочу убить этих людей, которые довели его до такого состояния», — заявила Виктория Бекхэм.

Следующий сезон — 1998/99 — показал болельщикам, что они рано списали Бекхэма со счетов. «Манчестер Юнайтед» вместе с Бекхэмом выиграл Чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов, а сам футболист занял второе место в голосовании за лучшего игрока мира.